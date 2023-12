A renderlo noto è stato il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, che ha deciso di avviare un confronto per capire le ragioni dell'andamento troppo contenute delle immunizzazioni e le possibili misure per il superamento dei problemi, come l'ipotesi di Open day nazionali

Per domani 5 dicembre è stata convocata una cabina di regia straordinaria sulle vaccinazioni anti-Covid. L'annuncio è stato fatto dal direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, che ha deciso di promuovere un confronto per comprendere le cause del rallentamento delle vaccinazioni e per esaminare possibili soluzioni, tra cui l'ipotesi di organizzare Open day a livello nazionale. Sarà valutato anche lo scenario delle vaccinazioni contro l'influenza.