Riscaldamento, la temperatura ideale da tenere in casa d’inverno

La normativa nel nostro Paese indica come temperatura ideale 20 gradi, con una tolleranza di +/- 2 gradi. Dunque la temperatura in casa dovrebbe essere compresa tra i 18 e 22 gradi. Questi valori sono in linea con quanto consigliato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), secondo cui d’inverno bastano 18 gradi per una persona in buona salute e ben vestita. Secondo gli esperti una simile soglia può addirittura fare bene alla salute. Qualche grado in più invece si consiglia per azioni e neonati