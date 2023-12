Polmoniti da mycoplasma nei bambini, Iss: due casi in Italia

Uno dei casi è relativo alla settimana 47 del 2023 ed è una coinfezione con Rhinovirus, mentre l'altro riguarda la settimana in corso e i dati sono in linea con quanto atteso in questo periodo. Ad evidenziarlo sono i bollettini della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità. Vari focolai sono stati già registrati in Cina, dove il batterio è stato segnalato inizialmente, e in Francia.

Il monitoraggio dell'Oms

"Stiamo monitorando la situazione in Cina e, ancora una volta, abbiamo riscontrato un aumento complessivo delle infezioni respiratorie acute dovuto a una serie di diversi agenti patogeni, inclusa l'influenza, che è in aumento. La polmonite da Mycoplasma è aumentata negli ultimi due mesi e ora sembra essere leggermente in declino", ha spiegato nei giorni scorsi Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell'Oms. "Stiamo collaborando con le nostre reti cliniche e con i medici che lavorano in Cina per comprendere meglio la resistenza agli antibiotici, che è un problema in tutto il mondo", ha aggiunto Van Kerkhove.