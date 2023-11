Sardegna, allarme legionella: una donna morta e una grave

In Sardegna una donna è morta per sospetta legionella e un'altra è stata ricoverata in condizioni disperate dopo aver preso parte a un incontro all'Hostel Rodia di Oristano, struttura ricettiva che in seguito è stata chiusa in via precauzionale, eccezion fatta per il ristorante. A deciderlo con un'ordinanza la direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 5 di Oristano, Maria Valentina Marras. "La struttura – si legge nella nota della Asl – è stata chiusa in via precauzionale in attesa dell'esito sulle analisi dei campioni dei prelievi effettuati ieri dai tecnici specializzati del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl oristanese nelle camere e nel serbatoio di accumulo delle acque. I risultati delle analisi si conosceranno non prima di una quindicina di giorni".