Giornata Mondiale contro il tumore al pancreas: i sintomi

Quarta causa di morte per tumore nei Paesi occidentali, il carcinoma del pancreas ad oggi in Italia registra circa 14.300 nuove diagnosi e presenta un'aspettativa di vita estremamente esigua, se confrontata con altre patologie oncologiche. Molte le vittime illustri: dal calciatore Gianluca Vialli al fondatore di Apple Steve Jobs, da Luciano Pavarotti ad Anna Magnani.

La diagnosi

Una delle sfide è riuscire a fare una diagnosi precoce. Il tumore del pancreas ha cause multifattoriali: uno stile di vita scorretto, alimentazione non equilibrata, agenti inquinanti, fumo, a cui si aggiunge una componente genetica nel 10% dei casi. Inoltre, sebbene si conoscano alcune di queste predisposizioni genetiche, l'assenza di marcatori predittivi o specifici nonché di sintomi facilmente riconoscibili ne ritardano la diagnosi. Attualmente la sopravvivenza a 5 anni è di appena l'8% e solo il 3% di chi si ammala riesce a sopravvivere 10 anni. In otto casi su dieci viene scoperto in stadio avanzato.