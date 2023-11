Covid, quinta dose per tutti in Lombardia dal 20 novembre

Tra una settimana sarà possibile per chiunque, non solo chi appartiene a una delle categorie a rischio, prenotare la quinta dose del vaccino per il Covid presso farmacie e centri vaccinali che hanno aderito all’iniziativa

Da lunedì 20 novembre in Lombardia sarà possibile per chiunque prenotare la vaccinazione per il Covid, al di là dell’appartenenza a una delle categorie considerate a rischio, ovvero le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, gli over 60 e i malati cronici. La scelta della Regione è dettata anche dalla reticenza (circa 173mila persone già vaccinate) a procedere con la quinta dose, al netto di un milione di vaccini influenzali già distribuiti. (SPECIALE COVID)