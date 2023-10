Influenza aviaria, in Francia al via la vaccinazione delle anatre

Salute e Benessere

'La Commissione europea - ha detto il portavoce Stefan De Keersmaecker - ha firmato due contratti di prenotazione per acquisti congiunti di vaccini in caso di pandemia, uno con Gsk e l'altro con la Seqirus Uk'. Nel caso venisse dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la pandemia influenzale 'le aziende aggiornerebbero i loro vaccini per colpire l'effettivo ceppo virale che la causa'. Intanto uno studio italiano conferma come, finora, non ci sia stato un salto di specie