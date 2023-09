Psicosi transitoria acuta, la malattia del figlio di Corona e Moric

Economia

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato per quest'anno 40,5 milioni di euro per attivare servizi di consulenza psicologica negli Atenei. Le strutture interessate avranno un mese di tempo per fare domanda e il bonus verrà erogato in un’unica soluzione seguendo una graduatoria fino a esaurimento fondi. A differenza del bonus psicologo “classico”, il beneficiario non riceverà un voucher da spendere ma potrà usufruire dei servizi attivati nell’università in cui è immatricolato