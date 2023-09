Le parole sulla malattia del figlio

Corona ha raccontato che il ragazzo "adesso sta male". E quando Fagnani gli ha chiesto come sta affrontando il malessere psicologico di suo figlio, ha risposto: “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere", ha detto, sottolineando che il malessere di Carlos "è genetico". Corona ha anche parlato dell'assenza di Nina Moric, spiegando che "sta troppo male" per fare la madre, e ha assicurato il suo supporto nei confronti del figlio. “Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo. Nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste”.