Covid e influenza, in Lombardia dal 1 ottobre parte la vaccinazione

Tutto pronto per l'avvio della campagna di vaccinazioni anti- covid e antinfluenzale in Lombardia. La Direzione generale Welfare sottolinea che sono presenti nei magazzini della Regione circa 1milione e 200mila dosi. Ecco le date: 1 ottobre giornata di apertura; dal 2 ottobre avvio vaccinazioni presso le strutture ospedaliere per operatori, donne in gravidanza e pazienti cronici e per gli ospiti di Rsa, Rsd e Udo sociosanitarie; dal 9 ottobre avvio vaccinazioni presso medici di medicina generale/pediatri di libera scelta aderenti per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente; dal 16 ottobre avvio vaccinazioni presso le farmacie; dal 23 ottobre avvio vaccinazioni nei centri vaccinali/Case di comunità del territorio.

Vax-day La Lombardia aprirà la sua campagna vaccinale contro l'influenza con un 'vax-day' fissato per domenica 1 ottobre. L'accesso è consentito solo su appuntamento. Le prenotazioni tramite il portale ad hoc della Regione a partire dal 28 settembre. In quel giorno potranno fare il vaccino solo gli over 60, bambini da 2 a 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, forze dell'ordine, polizia locale, vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. Sono 2,5 mln le dosi - di 5 diversi vaccini anti-influenza, compreso spray nasale per i piccoli - già aggiudicate in regione. Sarà possibile la co-somministrazione col vaccino anti-covid, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. In Lombardia si parte con l'immunizzazione contro i virus stagionali.

Vaccino anti-covid Relativamente alla vaccinazione anti-Covid, "per Regione Lombardia è prevista la fornitura di circa 800mila vaccini Pfizer Covid-19 per il periodo dal 2 ottobre al 30 novembre. Nella settimana corrente - si precisa nella nota - verranno consegnate 97.920 dosi di vaccino per adulti, 9.600 per bambini dai 5 agli 11 anni, 4.800 per bambini dai 6 mesi ai 4 anni. Le consegne saranno effettuate nella giornata di mercoledì 27 settembre direttamente alle farmacie ospedaliere (i centri di stoccaggio sono previsti nelle Asst, in tutte le province). Le indicazioni sui destinatari della vaccinazione vengono date dal ministero della Salute".