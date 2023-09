Il Gemelli tra i migliori ospedali al mondo secondo Newsweek

La Fondazione Policlinico Gemelli di Roma è il settimo ospedale al mondo e primo in Italia per la Ginecologia e l'Ostetricia; è ottavo al mondo e primo in Italia per la Gastroenterologia; 49esimo al mondo e primo in Italia per la Pneumologia. Sono alcuni dei dati della classifica World Best Specialized Hospitals 2024 sui migliori ospedali specializzati stilata da Newsweek, in collaborazione con Statista. "Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento così alto", afferma Giovanni Scambia, direttore della Uoc Ginecologia Oncologica e direttore scientifico di Fondazione Gemelli. "Una delle caratteristiche della ginecologia del Gemelli è quella di occuparsi a 360 gradi della salute femminile, dall'adolescenza, alla menopausa, passando per la gravidanza". Per Antonio Gasbarrini, direttore della Uoc Medicina Interna e Gastroenterologia e del Cemad del Policlinico Gemelli nonché preside della Facoltà di Medicina e chirurgia, "questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra, che vede clinici dell'apparato digerente, endoscopisti, chirurghi dell'apparato digerente e dei trapianti, radiologi, microbiologi e anatomo patologi, psicologi e nutrizionisti lavorare in team multidisciplinari per prendersi al meglio cura del paziente".