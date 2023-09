Secondo uno studio dopo la morte il cervello continua la sua attività e genera coscienza. Lo riporta la Cnn che racconta di un episodio, quello di alcuni chirurghi che stavano per intervenire sul corpo di un uomo di 80 anni. L'80enne, dopo un attacco di cuore nel dicembre 2020, improvvisamente ha ripreso conoscenza. "Mi ci è voluto un minuto per realizzare che non ero nella loro stessa dimensione, quindi non potevano sentirmi comunque", ha detto l'uomo che ha poi osservato il suo corpo "intrecciarsi attraverso la gabbia toracica e fluttuare" sopra il tavolo operatorio mentre l'équipe chirurgica era intenta nell'operazione. "Entrambi i reni hanno smesso di funzionare: sapevo che me ne sarei andato. Ed è stato allora che sono passato al livello successivo. Quando sono arrivato lassù, ero alla presenza di Dio, con la luce che splendeva da dietro di lui. La luce era più brillante di qualsiasi cosa avessi mai sperimentato qui sulla Terra, ma non era accecante. E c’era l’angelo più dolce che mi ha confortato e mi ha detto 'Rilassati. Andrà tutto bene' e che sarei dovuto tornare indietro", ha detto l'uomo, che ora ha 82 anni. ( IL CAMBIAMENTO CLIMATICO RIDUCE LE DIMENSIONI DEL CERVELLO - IL SONNELLINO AIUTEREBBE IL CERVELLO A INVECCHIARE MEGLIO )

Ma cosa è realmete accaduto? Gli esperti la chiamano esperienza di pre-morte. Può verificarsi quando i medici riportano in vita una persona dopo che il cuore si è appiattito e la respirazione si è fermata, cosa che accade quando una persona muore. In milioni hanno riferito di esperienze di pre-morte da quando la rianimazione cardiopolmonare, meglio conosciuta come RCP, è stata inventata nel 1960, ha riferito il dottor Sam Parnia, un medico di terapia intensiva della NYU Langone Health che ha studiato il fenomeno per decenni. Parnia è l'autore di un nuovo studio progettato per scoprire quella che chiama la "coscienza nascosta" della morte misurando l'attività elettrica nel cervello quando il cuore si ferma e la respirazione cessa. "Molte persone riferiscono la stessa esperienza. La loro coscienza è diventata più vivida e il loro pensiero è diventato più acuto e chiaro mentre i medici come me cercano di rianimarli e pensano che siano morti", ha detto. E ancora: "Hanno la sensazione di essersi separati dal corpo e di poter vedere e sentire medici e infermieri", ha aggiunto.

Lo studio

Non solo. Perché le persone spesso ripercorrono la loro intera vita, ricordano pensieri, sentimenti ed eventi che normalmente non potrebbero e iniziano a valutare se stesse sulla base di principi di moralità ed etica. Si tratta di una “comprensione globale del loro comportamento nel corso della vita in cui non possono più ingannare se stessi”, ha detto Parnia. Le persone riferiscono anche di aver visto un essere simile a Dio. Secondo Parnia può essere interpretato in diversi modi: "Se sei cristiano, dici: 'Ho visto Gesù' e se sei ateo, dici: 'Ho visto questo'". Nello studio, pubblicato sulla rivista Resuscitation, il team formato da ricercatori di 25 ospedali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Bulgaria ha seguito i medici nelle stanze dove i pazienti erano “codificati” o “tecnicamente morti”, ha detto Parnia. Mentre i medici eseguivano la RCP, i gruppi di ricerca attaccavano dispositivi che misuravano l’ossigeno e l’attività elettrica alla testa della persona morente. Il tentativo medio di rianimazione è durato tra 23 e 26 minuti. Tuttavia, secondo lo studio, alcuni medici hanno continuato a eseguire la RCP fino a un’ora.

L'attività elettrica cerebrale

L’attività cerebrale è stata misurata a intervalli di due o tre minuti, quando i medici dovevano interrompere le compressioni toraciche o le scosse elettriche per vedere se il cuore del paziente si sarebbe riavviato, ha detto Parnia. “Non c’era movimento. Era un silenzio. È allora che prendiamo le misurazioni per vedere cosa sta succedendo. Abbiamo scoperto che il cervello delle persone che stanno attraversando la morte è piatto, che è quello che ti aspetteresti - ha aggiunto Parnia -. Ma è interessante notare che, anche dopo un'ora dall'inizio della rianimazione, abbiamo visto dei picchi: l'emergere dell'attività elettrica cerebrale, la stessa che ho quando parlo o mi concentro profondamente". Secondo lo studio, questi picchi includevano onde gamma, delta, theta, alfa e beta. Sfortunatamente solo 53 delle 567 persone coinvolte nello studio, ovvero il 10%, sono state riportate in vita. Di queste, 28 persone sono state poi intervistate su ciò che potevano ricordare dell'esperienza. Solo 11 pazienti hanno riferito di essere stati consapevoli durante la RCP e solo sei hanno riportato un'esperienza di pre-morte. “Siamo stati in grado di concludere che l’esperienza della morte ricordata è reale. Si verifica con la morte e c'è un marcatore cerebrale che abbiamo identificato. Questi segnali elettrici non vengono prodotti come uno scherzo di un cervello morente, come hanno affermato molti critici”.