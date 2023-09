Dengue, 132 casi accertati in Italia nel 2023: in Lombardia più casi

Sono 132 i casi di Dengue in Itaia. "La situazione descritta è in linea con quanto atteso in questa stagione, considerando l'aumento dei viaggi internazionali dopo l'emergenza Covid-19 e le condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione delle zanzare Aedesalbopictus (o zanzara tigre) che possono trasmettere il virus Dengue", spiega l'Iss. In tutti i casi sono state realizzate misure di disinfestazione contro le zanzare e, nelle aree in cui si è verificata una trasmissione locale, sono state attivate tutte le misure preventive previste a tutela di trapianti e trasfusioni. Nel 2023 focolai di Dengue autoctona sono stati notificati anche in Francia. Negli anni passati episodi di questo tipo sono stati confermati in diversi Paesi europei tra cui Croazia, Francia, Spagna e Italia. (FEBBRE DENGUE: I SINTOMI - L'ALLARME)