Gatti, 7 consigli per proteggerli durante le ondate di caldo

L’ACQUA FRESCA – La disidratazione dovuta al caldo mina il benessere dell’animale. Per questo motivo è consigliabile distribuire ciotole di acqua fresca, da cambiare almeno una volta al giorno, in più punti della casa. Per l’esterno, semplici contenitori di acqua incentivano il gatto ad abbeverarsi mentre si trova in giardino. Brodo di pollo o di manzo non salato garantiscono anche in estate la necessaria idratazione dell'animale alle prese con maggiore sudorazione