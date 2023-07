Istituto Superiore Sanità: il caso sospetto in Sardegna non è colera

Salute e Benessere

Zanzare e malattie, Italia nel 2022 prima in Europa per virus del Nilo

Nel 2022 nell'Ue e See sono stati denunciati 1.133 casi umani e 92 decessi di infezione da virus del Nilo: 1.112 acquisiti localmente in 11 Paesi, con l'Italia in testa con 723 casi segnalati localmente. Da precisare però che da inizio maggio non sono stati resi noti nel nostro Paese altri casi nell'uomo. Intanto, l’Oms ha annunciato la nomina di un inviato speciale del direttore generale per i cambiamenti climatici e la salute

La tendenza al riscaldamento in Europa, con ondate di calore e inondazioni più frequenti e gravi ed estati più lunghe e più calde, creano condizioni più favorevoli per specie di zanzare invasive come Aedes albopictus e Aedes aegypti. È l'allarme dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, con l'attesa possano seguire più casi e morti da dengue, chikungunya e febbre del Nilo occidentale

