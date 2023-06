Diagnosi del cancro tramite esami del sangue: risultati "promettenti"

Il Galleri Test è stato messo a punto da un laboratorio californiano per aiutare a individuare fino a 50 forme diverse di cancro. Secondo lo studio è efficace in due terzi dei casi

Sono stati definiti promettenti i risultati della sperimentazione condotta nel Regno Unito di un particolare esame del sangue sviluppato negli Stati Uniti per la diagnosi precoce di 50 forme diverse di cancro. A dirlo, riporta la Bbc, i ricercatori del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) dopo una sperimentazione condotta negli ultimi mesi, i cui risultati sono evidenziati in un paper redatto in vista di una conferenza medica organizzata a Chicago dall'American Society of Clinical Oncology.

La sperimentazione

Il Galleri Test è stato messo a punto da un laboratorio californiano. La sperimentazione britannica è stata condotta su 5mila pazienti con sintomi sospetti che si erano rivolti a ospedali e altre strutture pubbliche di Inghilterra e Galles. E' la prima al mondo su un campione di questa entità. Ha prodotto diagnosi positive corrette in due terzi dei casi, come confermato dalle successive biopsie o ecografie. Inoltre stando allo studio il test è d'aiuto, nell'85% dei casi, nell'identificare esattamente il punto d'insorgenza dei tumori. Solo il 2,5% degli esiti negativi si è rivelato non corretto, rivelando, con altri mezzi diagnostici, la presenza di un tumore.

Necessari ulteriori studi

L'università di Oxford, che ha partecipato allo screening, ha sottolineato che si tratta di un percorso di sperimentazione non ancora concluso, da completare con ulteriori studi e verifiche. Ma ha comunque espresso ottimismo sul fatto che si possa essere di fronte a uno strumento efficace in più per la diagnosi tempestiva di patologie oncologiche.