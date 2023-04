Milano, fratelli donano parte del loro fegato al padre e alla madre

Il nuovo trapianto



In questo caso saranno gli altri due figli della coppia a proporsi come donatori, così lo scorso gennaio l'equipe della Chirurgia Generale e dei Trapianti dell’Ospedale Niguarda inizia la delicata fase di studio di compatibilità dei due ragazzi e stabilisce quale sia il candidato più idoneo alla donazione. Meno di due mesi e il team (coadiuvato dal Centro Regionale Trapianti e dal Tribunale di Milano) permette di replicare all'interno della stessa famiglia il gesto di altruismo che anni prima aveva permesso al papà di salvarsi. “Questa famiglia meravigliosa rappresenta per tutti un grande esempio di coraggio, altruismo e fiducia- commenta Luciano De Carlis, Direttore del Niguarda Transplant Center e Presidente della Società Italiana dei Trapianti d’Organo – e noi continueremo a prenderci cura di tutti loro per i necessari controlli che seguiranno. Proprio in questi giorni, il 16 aprile, ricorre la Giornata Nazionale della Donazione di organi e in questa occasione la loro storia è ancora più simbolica. Tutti insieme hanno lanciato un importante messaggio di solidarietà e generosità: la donazione è vita”.