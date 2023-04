Pericolo Listeria, ritirato un lotto di gamberetti in salamoia

Allarme del ministero della Salute: in caso di acquisto, viene raccomandato di non consumare il prodotto che va restituito al punto vendita. Nei giorni scorsi erano stati bloccati altri alimenti contaminati ascolta articolo Condividi

Ancora allarme Listeria monocitogenes in Italia. Il ministero della Salute nelle negli ultimi giorni è intervenuto per far scattare l’allerta su alcuni prodotti alimentari in vendita nel nostro Paese. La Listeriosi, spiega il Ministero, può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite all'insorgenza di meningiti, encefaliti e nelle forme più gravi setticemie. Nei mesi scorsi diversi prodotti erano stati ritirati per rischio di contaminazione da listeria come wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, prosciutto cotto, gorgonzola dolce.

Ritirato il lotto di Gamberetti Boreale in Salamoia Gioia di Mare Gli ultimi a essere finiti nel mirino sono i Gamberetti Boreali in Salamoia del marchio Gioia di Mare, venduti in confezione dal peso di 225 grammi (125 grammi sgocciolato) e commercializzati da Maxi DI Srl. Il lotto di produzione è L 510 WS-B con scadenza 5 maggio 2023. Per chi li ha già comprati, la raccomandazione è di non consumarlo e di restituirlo nel negozio dove è avvenuto l’acquisto. leggi anche Listeria, Ecdc: Italia terza per numero di casi in Ue nel 2021

A fine marzo ritirato il salame Gabba salumi Lo scorso 29 marzo il ministero della Salute ha ritirato dagli scaffali anche un lotto di salame dal marchio Gabba Salumi, sempre per rischio di contaminazione da Listeria. La denominazione di vendita del prodotto è Salame campagnolo da gr.400 e il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 0312, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 827 L, con sede dello stabilimento a Candelo, in provincia di Biella. Anche in questo caso si raccomanda, a chi lo ha acquistato, di non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita. "Il salume non deve essere consumato - si legge nell'avviso di richiamo – ma riconsegnato alla Gabba Salumi". leggi anche Rischio salmonella e listeria, ritirato lotto di salame tradizionale