Salute, in Usa preoccupa batterio Shigella perché resiste ai farmaci

L'1% dei casi di infezioni è resistente agli antibiotici

approfondimento

Covid e resistenza agli antibiotici, il rischio dei batteri. LO STUDIO

In una dichiarazione pubblicata venerdì scorso, i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti hanno riferito che nel 2015 nessuna infezione registrata era legata al ceppo XDR di Shigella, ma il 5% dei casi lo era nel 2022. Nel 2019, l'1% di tutti i casi negli Stati Uniti era legato a questo ceppo, che è resistente ai cinque antibiotici più comunemente usati per trattarlo. La Shigella si diffonde "facilmente" attraverso il contatto diretto o indiretto con le feci di una persona infetta, affermano i CDC. Può causare una forma di dissenteria chiamata shigellosi, considerata una delle principali cause di morte legate alla diarrea in tutto il mondo. Molte infezioni possono essere gestite attraverso l'idratazione e il riposo adeguati.