Congiuntivite: le cause, i sintomi e i rimedi

Salute e Benessere

Un team di ricerca dell’Università di Medicina di Vienna, in un lavoro pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, ha scoperto dove e come gli anticorpi rilevano il principale allergene del polline di artemisia comune e innescano la risposta immunitaria. Ma anche come “i frammenti del principale allergene' 'possono essere utilizzati per una terapia efficace e sicura', spiega il responsabile Winfried Pickl