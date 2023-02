Studio: “Caffè con il latte può avere effetto antinfiammatorio”

Una semplice tazza di caffè con latte potrebbe avere un effetto antinfiammatorio sul nostro organismo. Il segreto, dicono i ricercatori, starebbe negli antiossidanti noti come polifenoli, utilizzati anche dall'industria alimentare per rallentare l'ossidazione e il deterioramento della qualità degli alimenti. In un nuovo studio, i ricercatori del Dipartimento di Scienze dell'Alimentazione, in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie e Animali dell'Università di Copenaghen, hanno studiato come si comportano i polifenoli quando combinati con gli amminoacidi, i mattoni delle proteine.

Polifenoli e proteine

Precedenti studi avevano dimostrato che i polifenoli si legano alle proteine nei prodotti a base di carne, latte e birra. In questo i ricercatori hanno testato se le molecole si legano tra loro anche in una bevanda al caffè con il latte. I chicchi di caffè, infatti, sono ricchi di polifenoli, mentre il latte è ricco di proteine. "Il nostro risultato dimostra che la reazione tra polifenoli e proteine avviene anche in alcune delle bevande al caffè con il latte che abbiamo studiato. In effetti, la reazione avviene così rapidamente che è stato difficile evitarla in tutti gli alimenti che abbiamo studiato finora", afferma Marianne Nissen Lund. Pertanto, non è difficile immaginare che la reazione e l'effetto antinfiammatorio potenzialmente benefico si verifichino anche quando vengono combinati altri alimenti costituiti da proteine e frutta o verdura. "Posso immaginare che qualcosa di simile accada, ad esempio, in un piatto di carne con verdure o in un frullato, se ti assicuri di aggiungere proteine come latte o yogurt", afferma Marianne Nissen Lund.