Covid, Ecdc: in Europa nessun impatto dall’ondata cinese

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Secondo l’ultima nota diffusa dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), "non si prevede che l'ondata di casi Covid in Cina influirà sulla situazione epidemiologica del Covid-19 nell'Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo". Le varianti in circolo in Cina, secondo l’organismo europeo, "sono già in circolazione nell'Ue e, in quanto tali, non rappresentano un pericolo per la risposta immunitaria dei cittadini Ue/SEE. Inoltre, i cittadini dell'Ue/SEE hanno livelli di immunità e vaccinazione relativamente elevati".