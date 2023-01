Influenza, Iss: curva in calo, 772mila casi in 7 giorni

In Italia, dal 19 al 25 dicembre 2022, la curva epidemica delle sindromi simil- influenzali ha registrato un calo. Nello specifico, nella 51esima settimana del 2022, l'incidenza si è attesta a 13,1 casi per mille assistiti, in calo rispetto al valore di 15,2 registrato nella settimana precedente, ed è tornata nella fascia di intensità media. È il quadro emerso dall'ultimo bollettino aggiornato "InfluNet", il Sistema di Sorveglianza Integrata dell’Influenza curato settimanalmente dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

Il quadro dell’ultimo bollettino "InfluNet" evidenzia un andamento anticipato della curva delle sindromi simil-influenzali rispetto alle precedenti stagioni, con un valore di picco di incidenza superiore a tutte le precedenti stagioni. In particolare, nella settimana di riferimento, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 772mila, per un totale di circa 6.100.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. L'Iss precisa che il numero di casi è sostenuto "oltre che dai virus influenzali anche da altri virus respiratori tra i quali il virus respiratorio sinciziale nei bambini molto piccoli, e il coronavirus Sars-CoV-2".



Incidenza in calo: più colpiti i bambini



Quanto all'incidenza, risulta in calo in tutte le fasce di età, ma maggiormente in quelle pediatriche. I più colpiti continuano ad essere i bambini al di sotto dei 5 anni, in cui si osserva un'incidenza pari a 38,7 casi per mille assistiti, in calo rispetto al valore di 45,9 registrato nella settimana precedente. Dato che scende a 18,68 nella fascia 5-14 anni, a 11,99 tra i 15 e i 64 anni e a 6,53 casi per mille assistiti al di sopra dei 65 anni di età. L'Istituto superiore di sanità sottolinea, infine, che nella settimana di riferimento è sceso a 3 il numero di Regioni in cui l’incidenza ha superato la soglia di massima intensità. Si tratta di Valle d’Aosta, Marche, Abruzzo. Due Regioni (Calabria e Sardegna) non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.