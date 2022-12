Consumi alimentari, si torna al supermercato: i dati Ismea

Economia

Bonus 2023, dallo psicologo al reddito alimentare: cosa sappiamo

Anche il prossimo anno saranno numerosi i contributi dello Stato a favore dei cittadini. Alcuni funzioneranno con regole diverse, come il Superbonus, mentre altri avranno dei criteri transitori che saranno poi modificati nel 2024. Non mancano anche le novità, come la Carta risparmio spesa

Sono tanti i bonus presenti nella manovra per il 2023, che ha ottenuto il disco verde della Camera alla Vigilia di Natale, e ora andrà in Senato per l'ok definitivo. Bollette, edilizia e anche la spesa di tutti i giorni. Ma anche incentivi per psicologo, cultura e mobili. Ecco i principali

L’ESTENSIONE ISEE PER FAMIGLIE CON REDDITO BASSO - L’energia è la voce più importante della legge di bilancio del governo Meloni: assorbe 21 dei 35 miliardi di euro complessivi della manovra. Per il bonus sociale luce e gas, ossia lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio fisico e economico, si prevede per il primo trimestre del nuovo anno un'ulteriore estensione a 15 mila euro per il 2023 della soglia dell’Isee (che già da aprile era stata innalzata da 8265 a 12mila euro)