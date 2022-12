Influenza, Iss: si arresta la corsa, colpiti 4,5 milioni di italiani

Il quadro dell’ultimo bollettino 'InfluNet' evidenzia un’incidenza che ha subito un’arresto, e che risulta per questo più bassa dell’ultima rilevazione. Nella 49° settimana del 2022, nonostante questa si attesti nella fascia di intensità alta, non arriva all’incidenza dello scorso report, pari a 16,0 casi ogni mille abitanti, che aveva fatto segnare i valori più alti dal 2009. L’Iss specifica che questa è stabile in tutte le fasce d’età, anche se continua a colpire maggiormente i bambini sotto i cinque anni d’età: qui l’incidenza è pari a 50,6 casi per mille abitanti, contro i 49,8 registrati nella settimana precedente. "La crescita del numero di sindromi simil- influenzali , in queste prime settimane di sorveglianza, è sostenuta oltre che dai virus influenzali anche da altri virus respiratori. Finora il suo andamento è anticipato, con un valore di incidenza nel picco superiore a tutte le precedenti stagioni", ha precisato l'Istituto superiore di sanità.

I dati nelle varie Regioni

L'Iss ha sottolineato, inoltre, che in sei Regioni l'incidenza ha superato la soglia di massima intensità (Piemonte, PA di Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo), mentre altre due, ovvero Calabria e Sardegna, non hanno attivato la sorveglianza Influnet. L’Istituto ha ha precisato che dei "1.420 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet”, ne sono stati analizzati 1.293. Di questi "503 (38,9%) sono risultati positivi al virus influenzale. In particolare, 498 sono risultati di tipo A (415 di sottotipo H3N2, 20 H1N1pdm09 e 63 non ancora sottotipizzati) e 5 di tipo B". Tra i campioni analizzati, "93 (7,2%) sono risultati positivi per Sars-CoV-2, mentre 233 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare: 157 (12%) RSV, 42 (3,2%) Rhinovirus, 12 Coronavirus umani diversi da Sars-CoV-2, 12 virus Parainfluenzali, 7 Adenovirus, 2 Bocavirus e 1 Metapneumovirus".