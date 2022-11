Covid, Rezza: "Crescono Rt e incidenza, ma intensive stabili"

Salute e Benessere

L'ultimo report settimanale dell'Iss evidenzia un aumento della circolazione del virus in Italia, seppur contenuto. Secondo alcuni, come il virologo Pregliasco, è 'in arrivo una nuova 'onda', con picco dopo metà dicembre'. Ma non tutti sono d'accordo. Bassetti: 'Improbabile che il virus torni come lo abbiamo conosciuto'

“La nuova 'onda' di Covid in Italia è cominciata ". Dopo settimane di calo dei contagi, i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute evidenziano “l’inizio di un arresto” della fase discendente, come spiegato all’ Adnkronos Salute dal virologo Fabrizio Pregliasco . Il rialzo dei casi di positività, ha continuato, dovrebbe proseguire e accompagnare il Paese fino a Natale , con un picco che ci si può aspettare " dopo la metà di dicembre ”

Non è la prima volta che Pregliasco mette in guardia da un nuovo rialzo dei contagi. L'esperto, però, ha precisato che la situazione è ben diversa dal quadro epidemico di mesi fa. “Penso che sarà un'onda, o almeno i modelli matematici così ci dicono, e non un'ondata intesa come una situazione pesante, con punte elevate. Però ci indica ciò che dobbiamo ancora attenderci via via che l'inverno procederà"