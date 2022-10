Demenza, negli Usa ne soffre il 10% degli over 65enni

I risultati nel dettaglio



approfondimento

Alzheimer, un test del sangue per confermare la malattia. Lo studio

Nel corso della ricerca, pubblicata su Jama Neurology, gli studiosi hanno valutato la prevalenza dei problemi cognitivi in base a età, istruzione, etnia e sesso. Sono così riusciti ad osservare che le probabilità di soffrire di problemi cognitivi sarebbero più alte per i soggetti più anziani, con livelli di istruzione più bassi, afroamericani o ispanici. Non sono, invece, emerse distinzioni di prevalenza tra uomini e donne.

Nello specifico, secondo lo studio, gli afroamericani correrebbero un rischio maggiore del 15% di soffrire di demenza e avrebbero una probabilità maggiore del 22% di deterioramento cognitivo lieve. Anche gli ispanici sembrano avere maggiori probabilità di soffrire di deterioramento cognitivo lieve (28%) e demenza (10%).

Ulteriori dati



Entrambe le condizioni sono, invece, risultate più comuni nelle persone con un livello di istruzione inferiore al liceo, rispettivamente 30% e 13%. "Con l'aumento della longevità e l'invecchiamento della generazione del Baby Boom, si prevede che il deterioramento cognitivo aumenterà in modo significativo nei prossimi decenni, colpendo individui, famiglie e programmi che forniscono assistenza e servizi alle persone con demenza", ha riferito l'autrice principale dello studio Jennifer J. Manly, docente di neuropsicologia presso il Gertrude H. Sergievsky Center e il Taub Institute for Research on Alzheimer's and the Aging Brain della Columbia University.