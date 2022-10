Il 24 ottobre si celebra la Giornata mondiale della poliomielite

Si celebra oggi, 24 ottobre 2022, la Giornata mondiale della poliomielite , una patologia infettiva, acuta, molto contagiosa e determinata da un virus (il cosiddetto poliovirus) che colpisce il sistema nervoso colpendo le cellule neurali e provocando una paralisi che, solo nei casi più gravi, può riguardare tutto l’organismo. In occasione della ricorrenza, promossa da Organizzazione Mondiale della Sanità e Rotary International, l'Oms ha ricordato che dal 1988 ad oggi 2,5 miliardi di bambini hanno ricevuto il vaccino contro la polio, grazie a uno sforzo che ha coinvolto 200 Paesi e oltre 20 milioni di volontari. "Ma il virus non è stato ancora del tutto eradicato e l'allarme resta", ha riferito l'Oms, sottolineando l'importanza di aumentare la consapevolezza e le risorse.

L'unica arma è la vaccinazione



Come spiegato sul portale web Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità, l'infezione può essere trasmessa attraverso la saliva o l'ingestione di acqua o cibi contaminati. "Si manifesta principalmente nei bambini sotto i 5 anni" e non ha una cura specifica, mentre l'unica arma è la vaccinazione.

"Era il 29 settembre 1979 quando un gruppo di volontari somministrò il vaccino orale antipolio in un centro sanitario nelle Filippine", ha ricordato Guido Franceschetti, governatore del Distretto Rotary di Roma, Lazio e Sardegna. "L'iniziativa è simboleggiata dal gesto dell'allora presidente del Rotary James L. Bomar Jr, che versò le prime gocce di siero nella bocca di una bimba, aprendo la campagna di immunizzazione nel Paese asiatico", ha aggiunto.



La polio si è ridotta del 99,9%



Nel 1988, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di sposare il progetto globale denominato “Polio Eradication", di cui il Rotary è stato il promotore in collaborazione con Oms e Unicef, la malattia colpiva 350mila bambini e ne paralizzava dieci ogni 15 minuti nel mondo. "Da allora, grazie alla collaborazione con enti pubblici e privati, oltre 2,5 miliardi di bambini hanno ricevuto il vaccino e la polio si è ridotta del 99,9%", ha sottolineato Franceschetti. "Ma è ancora endemica in Afghanistan e Pakistan e nel 2022, il virus è stato rinvenuto nelle acque reflue di New York e Londra, indice della sua circolazione in zone ritenute "polio-free".



Prossimi obiettivi



In Italia, come riporta il portale del ministero della Salute, "la vaccinazione antipolio (con vaccino inattivato per via intramuscolare) è obbligatoria dal 1966 e l'ultimo caso endemico si è verificato nel 1982. Nel 2002, l'Italia e tutta la Regione Oms Europa è stata definita una Regione polio-free". L'edizione 2022 della Giornata mondiale della Polio segue un momento di impegno globale del Gpei, co-ospitato dal Governo tedesco, tenutosi il 18 ottobre al Vertice Mondiale sulla Salute a Berlino. In questa occasione la comunità globale ha impegnato 2,6 miliardi di dollari per vaccinare 370 milioni di bambini all'anno nei prossimi 5 anni. "Il rilevamento del virus in Paesi precedentemente liberi ci ricorda che se non raggiungiamo il nostro obiettivo di porre fine alla polio ovunque, potrebbe ripresentarsi a livello globale", ha riferito Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.