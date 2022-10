Esofagite eosinofila, bambini: buoni risultati con farmaco dupilumab

Lo ha annunciato Sanofi in una nota. Si tratta di un farmaco già approvato dalla Fda per il trattamento dell'esofagite eosinofila attiva in persone di età pari o superiore a 12 anni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Verso nuovi possibili passi in avanti nel trattamento dei bambini con esofagite eosinofila attiva (EoE), una malattia infiammatoria cronica che danneggia l'esofago e ne impedisce il corretto funzionamento, compromettendo la capacità di mangiare dei più piccoli e la loro crescita. Risultati incoraggianti arrivano da un nuovo studio di fase 3 che ha valutato l'uso sperimentale del farmaco dupilumab nei bimbi di età compresa tra 1 e 11 anni con EoE. Lo ha annunciato Sanofi in una nota. Si tratta di un farmaco già approvato dalla Fda per il trattamento dell'EoE in persone di età pari o superiore a 12 anni, con un peso minimo di 40 kg (dupilumab 300 mg a cadenza settimanale).