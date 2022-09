Volontari Abio in piazza con le pere che aiutano i bambini in ospedale

"Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale". È lo slogan dell'edizione 2022 della giornata nazionale perAmore, di Fondazione Abio per il bambino in ospedale. Sabato 24 settembre, i volontari dell'associazione torneranno nelle piazze italiane per raccontare la loro esperienza a supporto dei bimbi e dei ragazzi che vivono l'esperienza dell'ospedalizzazione. In quest'occasione sarà possibile sostenere l'attività a sostegno della cura dei bambini in ospedale, tramite un'offerta di 10 euro, ricevendo un cestino di pere, simbolo della giornata, giunta quest'anno alla diciottesima edizione.

Obiettivo: organizzare nuovi corsi di formazione per volontari



Il ricavato verrà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione per i volontari affinché possano continuare a svolgere un prezioso servizio in ospedale. I volontari Abio saranno presenti nelle piazze di tutte le città in cui è attivo il servizio di volontariato, per raccontare cosa concretamente fanno per accogliere e supportare chi vive l'esperienza dell'ospedalizzazione pediatrica, con storie, a misura di bimbi, che parlano di oltre 40 anni di volontariato della fondazione.



Incontri online con volontari



Chi non potrà essere fisicamente in piazza, potrà conoscere e sostenere l'associazione sul sito www.giornatanazionaleabio.org. Fino al 30 settembre sarà possibile incontrare virtualmente i volontari, ascoltare le loro testimonianze e scoprire le attività #ABIOadistanza, realizzate in questi mesi per tenere compagnia ai bambini e alle loro famiglie negli ospedali e ancora attive dove non è possibile ad oggi prestare servizio in presenza. Inoltre, è possibile prenotare le pere e scegliere a quale associazione Abio destinare la propria donazione, ricevendo direttamente a casa, con un contributo di 20 euro, una confezione contenente due cestini di pere.