Unica femmina in una classe di maschi, i genitori si rivolgono al Tar

Spettacolo

Rientro a scuola, i voti in pagella delle star. FOTO

Oggi sono ricominciate le scuole. Augurando a tutti gli studenti un buon inizio dell'anno scolastico, scopriamo assieme come era il rendimento di alcuni Vip, nostrani e non. Dall'esempio delle star, il suggerimento rivolto a tutti è di darsi sempre da fare, facendo del proprio meglio ma senza mai scoraggiarsi: pensate che nella pagella di terza media aveva una C in musica… Elvis Presley!

La famosa imprenditrice e influencer Chiara Ferragni si è diplomata al liceo classico Daniele Manin di Cremona. La sua carriera scolastica è stata sempre buona, con una media del 7



L’attore britannico Orlando Bloom - star della saga cinematografica de Il Signore degli Anelli - aveva una A in Arte, in Scultura e in Fotografia