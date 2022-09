Cheratosi attinica, al via la campagna di sensibilizzazione

Grazie alla disposizione di tantissimi specialisti del settore, i pazienti che soffrono di cheratosi attinica, una forma molto iniziale di carcinoma squamocellulare, potranno ricevere una visita gratuita in uno dei centri identificati dalla campagna. L’evento, promosso dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST,) e sostenuta da Pierre Fabre Pharma, vuole promuovere la diagnosi precoce della malattia. Dopo Milano, la campagna farà tappa ad Ancona (24 settembre), Avezzano (AQ), Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Napoli, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Torino e Trieste. Il primo ottobre sarà di nuovo a Milano, il 4 a Roma, l’8 a Bari e Perugia, il 15 a Messina e il 20 ottobre a Siena. Per agevolare l’intervento degli specialisti, le visite verranno eseguite esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento posti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15. Per riservare un posto è necessario chiamare il numero 02 82900619.

Cos’è la cheratosi attinica

Circa 400mila persone in Italia soffrono di cheratosi attinica, una malattia che si manifesta dopo i 40 anni. Considerata la forma di precancro più comune che si forma sulla pelle danneggiata dall’esposizione cronica ai raggi ultravioletti (UV) del sole e/o dell’abbronzatura indoor, è una delle lesione cutanee più frequenti in Italia. Secondo le stime, circa il 30% degli over 70 presenta almeno una cheratosi attinica, chiamata anche cheratosi solare. Anche se solo il 5-10% delle cheratosi si trasforma in cancro alla pelle, la cura e la prevenzione delle lesioni cutanee è raccomandata per evitare che queste degenerino. È consigliata la visita dermatologica per scongiurare ogni dubbio. Per prevenire i danni causati dal sole, è sempre indicato l’uso della protezione.