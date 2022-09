Nessuna correlazione tra tumore e uso del telefono. Lo studio

No, stare al telefonino non aumenta il rischio di tumori . È quanto afferma l’ultimo studio coordinato dall'International Agency for Research on Cancer (Iarc), pubblicato sulla rivista Environment International . Attraverso una ricerca che ha analizzato i registri dei tumori di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, gli scienziati sono arrivati a questa conclusione. Ma cosa dice lo studio?

Nessuna correlazione

Nonostante sia stato osservato che in Scandinavia negli ultimi 35 anni ci sia stato un incremento dei casi di gliomi, l’aumento non sarebbe connesso all’uso del telefono. "Se i campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi dai telefoni cellulari causassero gliomi, il marcato aumento nell'uso degli smartphone nella popolazione generale negli ultimi decenni si tradurrebbe in un aumento della comparsa di questi tumori", hanno spiegato i ricercatori. Analizzando tutti i casi di gliomi tra il 1979 e il 2016 sulla popolazione maschile, che per prima utilizzò i telefoni cellulari e che all’inizio degli anni Novanta aveva tra i 35 e i 44 anni, non è emersa nessuna correlazione tra lo sviluppo di un glioma e l’uso del telefono.



Le parole dei ricercatori

“Nei Paesi nordici, l'uso dei telefoni cellulari è aumentato notevolmente a metà degli anni Novanta, soprattutto tra gli uomini di mezza età. I tassi di incidenza del glioma registrati in questi Paesi hanno seguito tendenze a lungo termine di piccoli e graduali incrementi; tra il 1979 e il 2016 non sono state osservate modificazioni di questi trend. Questa osservazione è compatibile con l'assenza di qualsiasi impatto misurabile dell'uso del cellulare sul rischio di glioma, per le tecnologie utilizzate in passato e ai livelli di esposizione incontrati in quel momento”, si legge in una nota della Iarc.



Cos’è il glioma

Il glioma è un tumore che ha origine in alcune particolari cellule del sistema nervoso centrale, chiamate cellule della glia. Come ogni tumore, anche il glioma è provocato da una mutazione genetica, ma l'esatta causa di questa mutazione è ancora oggetto di studio. Perché il glioma è associato all’uso del telefono? Nel 2011, lo IARC, l’Agenzia per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, riconobbe i campi elettromagnetici prodotti dai cellulari come dei possibili cancerogeni. Nonostante ciò, a fronte di scarse prove e dei pochi dati a disposizione - la tecnologia si evolve continuamente, e il fenomeno è in largo aumento - secondo gli studiosi un nesso causale potrebbe essere plausibile in alcuni casi, ma non può essere sostenuto con ragionevole certezza.