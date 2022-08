7/7 ©IPA/Fotogramma

LE NOVITÀ - Come detto, potrebbero anche arrive novità sull'isolamento: una riduzione a 5 giorni (dai 7 attuali) se si risulta senza sintomi da almeno 48 ore e si può produrre un test negativo. In molti chiedono addirittura l’abolizione del test, come accade in altri Paesi a partire dagli Usa: in pratica se non si hanno sintomi si può uscire di casa, magari con l'accortezza di indossare la Ffp2. Per i casi di positività lunga invece si punterebbe a concludere l'isolamento al massimo dopo 10 o 15 giorni