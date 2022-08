Adolescenti, 41% fatica a valutare veridicità di messaggi sulla salute

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Una ricerca dell’Università Comenio di Bratislava, pubblicata sulla rivista Frontiers in Psychology, ha rilevato che circa quattro ragazzi su dieci faticano a distinguere le notizie vere da quelle false quando si parla di salute. Nonostante gli adolescenti siano il gruppo più connesso al mondo - motivo che gli ha valso il “titolo” di nativi digitali -, i ricercatori hanno evidenziato come i più giovani siano un gruppo spesso trascurato, e che proprio per questo corrono maggiori rischi di incappare in notizie false sulla salute.