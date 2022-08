Covid, Iss: sale l'incidenza, in calo Rt e occupazione ospedali

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

In base ai dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale curato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute, questa settimana l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia risulta in crescita. Invece, l'indice di contagio Rt mostra un lieve calo rispetto alla settimana precedente. In particolare, l'incidenza settimanale a livello nazione è salita a 277 ogni 100.000 abitanti (considerando il periodo 19-25 agosto 2022), contro i 260 ogni 100.000 abitanti dei 7 giorni precedenti. Nel periodo 2-15 agosto 2022, considerando l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici, il valore è stato pari a 0,74 (range 0,71-0,77), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. Scende anche l’indice di trasmissibilità calcolato sui casi di ricovero ospedaliero, passato da Rt 0.77 del 9 agosto, allo 0,75 del 15 agosto. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)