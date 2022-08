L’intelligenza artificiale verrà usata per cercare nuovi virus

L’uso dell’intelligenza artificiale

leggi anche

Covid, quantità virus in acque reflue può aiutare a prevedere focolai

Secondo il modello messo a punto dai ricercatori, l’Eurasia è uno dei punti caldi per la diffusione di virus come il West Nile virus, o per la malaria che colpisce gli uccelli - conosciuta come malaria aviaria. Diversamente i coronavirus trasmessi dai pipistrelli sarebbero capaci di invadere qualsiasi regione del mondo, senza confine che tenga. Ma com’è possibile questo? "Studi precedenti avevano cercato di individuare come fattori diversi influenzassero la comparsa di nuovi virus trasmessi dagli animali e pericolosi per l'uomo, ma nessuno di essi era riuscito a fornire una metodologia applicabile a un vasto numero di animali ospiti di microrganismi patogeni. Il nuovo approccio riesce a integrare variabili molto diverse fra loro, fornendo uno strumento che può aiutare a scoprire potenziali specie ospiti di organismi patogeni e nuovi punti caldi per la diffusione dei nuovi agenti”, scrivono i ricercatori. Considerando l’insieme degli elementi evolutivi, geografici ed ambientali, il modello permette di individuare i fattori che determinano la diffusione dei virus, e degli altri agenti patogeni, dagli animali all’uomo.