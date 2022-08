Leucemia infantile, verso cure a bassa tossicità. Lo studio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Negli ultimi decenni, la ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue è avanzata a grandi passi, migliorando i tassi di sopravvivenza alla leucemia infantile, che attualmente hanno superato quota 80%. Nuovi sviluppi in merito arrivano da un studio condotto da Newcastle University, Northumbria University, Princess Máxima Center for Pediatric Oncology e University of Glasgow che potrebbe aprire la strada allo sviluppo di trattamenti a bassa tossicità contro questa forma di tumore. I risultati sono stati pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Cell Reports Medicine.