Bimbi: l'importanza di un ampio vocabolario in età prescolare

Miglior coinvolgimento nei compiti in classe

Dall'analisi è inoltre emerso che è più probabile che i bimbi vengano coinvolti nei compiti in classe se hanno imparato a regolare comportamenti inappropriati e a ridurre i momenti di distrazione. "Questo studio ha dimostrato che i livelli di abilità nel vocabolario e nel controllo inibitorio che i bambini esibiscono nell'età prescolare contano per il loro impegno in classe in diversi modi. Gli insegnanti dovrebbero in generale facilitare il coinvolgimento in classe di tutti i bimbi", ha commentato l'autrice principale, Qingqing Yang.



Altri risultati



Lo studio ha coinvolto 900 bambini di 4 anni provenienti da 8 Paesi degli Stati Uniti, a cui sono stati misurati i livelli di abilità quando hanno iniziato l'anno di scuola materna in autunno e la primavera successiva.

Tra i test e gli strumenti utilizzati dal team di ricerca anche la prova del "tocco con la matita", utile per valutare il controllo inibitorio. Ai bimbi, per esempio, è stato chiesto di picchiettare una volta con la matita quando il valutatore ha picchiettato due e viceversa. Per misurare il vocabolario dei bimbi, invece, è stato chiesto loro di nominare degli oggetti rappresentati in diversi immagini. Come spiegato dagli studiosi, dai risultati è emerso che i bimbi con competenze lessicali più consolidare all'inizio dell'anno prescolare hanno mostrato un coinvolgimento positivo sia con i loro insegnanti sia con i loro coetanei. I bimbi con un migliore controllo inibitorio, inoltre, hanno mostrato un interesse maggiore per i compiti loro assegnati e un'interazione meno negativa in classe.