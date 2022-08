Vacanze e felicità, 10 libri per bambini e ragazzi da 2 a 11 anni

La felicità, le curiosità di Galileo, i gatti senza coda, la nutura nascasta nelle finestrelle.... Dieci nuove, imperdibili avventure da leggere d'un fiato. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 2 anni I fiababbracci di Teresa Capezzuto Editore: Il Ciliegio Il racconto di un'allegra e dolcissima carrellata di fantasiosi abbracci per far giocare i più piccoli con le pagine, il corpo e la voce.

approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti Viva la natura! Lupetto cerca e trova. Amico Lupo di Orianne Lallemand Editore: Gribaudo Osserva le immagini con attenzione e trova in ogni pagina i 7 oggetti nascosti...

Libri per bambini di 3 anni Viva la felicità di Emily Coxhead Editore: Ape Junior Essere felici è una cosa meravigliosa! Ma ti senti mai triste o arrabbiato, spaventato o timido? Succede a tutti, ma con un piccolo aiuto da Sloth e dalle persone a cui vuoi bene, c'è sempre un modo per trovare la tua felicità.

Libri per bambini di 4 anni I 10 segreti della felicità. Un libro-gioco per essere bambini sereni di Alberto Pellai Editore: La Coccinella Un libro interattivo, con tantissime finestrelle, che svela tutti i segreti del felice equilibrio fra corpo, mente e relazioni. Le emozioni, l'autostima, la pazienza, l'empatia, la condivisione: un giocoso vademecum a portata di bambino, per favorire fin dall'infanzia la fiducia in se stessi, l'ottimismo e la serenità.

Libri per bambini di 5 anni Bruno lo zozzo di Simone Frasca Editore: Piemme Tutti gli amici di Bruno hanno un amico invisibile. Ma lui no: non è facile trovare un amico invisibile che sappia salire sugli alberi, entrare in un passaggio segreto o fare le bolle con la cicca.

Libri per bambini di 6 anni Una notte all'Insect Hotel di Claire Schvartz Editore: Terre di Mezzo A causa di un violento temporale, la famiglia Buzman, di ritorno dalle vacanze, è costretta a rifugiarsi all'Insect Hotel. Qui gira voce che un essere minaccioso vaghi per l'albergo terrorizzando gli ospiti. Chi sarà?

Libri per bambini di 7 anni Il Senzacoda di Loredana Lipperini Editore: Salani Ari ha paura di tutto. I suoi sogni sono infestati da mostri a dir poco strani. Eppure ogni mattina Ari è sempre più pallida e il cuscino sempre più bagnato di lacrime. Ma come Ari presto capirà, le paure dei sogni sono speciali e per scacciarle serve qualcosa di altrettanto speciale. Qualcosa come... un gatto! Un gatto senza coda, per la precisione

Libri per bambini di 8 anni La banda della III C di Lia Levi Editore: Piemme Vincenzo ha un progetto che gli frulla nella testa: insieme a Mirko e a Viola vuole formare una banda. Ma non di quelle che fanno cose cattive! Al contrario, la loro missione sarà difendere i vecchietti del quartiere dai rapinatori.