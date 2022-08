Covid, Bassetti: "Quarantena light per asintomatici o si blocca Paese"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un'intervista all'Adnkronos Salute, è tornato ad insistere sulla necessità di istituire una "quarantena light" per i positivi al Covid asintomatici. "C'è il rischio di essere in ritardo, perché non si può pensare di arrivare in autunno, quando ci sarà una possibile ripresa dei contagi, con queste misure di isolamento. Finiamo per paralizzare il Paese", ha riferito, ricordando che "sono passate ormai 3-4 settimane" da quando aveva detto "che sarebbe stato il caso di fare una quarantena "light"". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)