Mutazioni genetiche distinte alla base dell'insufficienza cardiaca

A indicarlo una ricerca condotta da un consorzio internazionale di studiosi coordinato dalla Harvard Medical School (Hms) e dal Brigham and Women's Hospital, che ha preso in esame oltre 800.000 cellule cardiache

Un nuovo studio condotto da un consorzio internazionale di ricerca coordinato dalla Harvard Medical School (Hms) e dal Brigham and Women's Hospital ha dimostrato che l'insufficienza cardiaca - una malattia che si verifica quando il cuore diventa troppo debole o ha una ridotta capacità di contrarsi e non riesce più a lavorare in modo ottimale - potrebbe insorgere per effetto di mutazioni genetiche distinte che attivano meccanismi molecolari differenti. I risultati della ricerca, che ha previsto l'analisi di oltre 800.000 cellule cardiache sane e malate, sono stati pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Science.