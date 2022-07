Escherichia Coli in mare, scatta divieto balneazione in Riviera

A seguito del superamento dei limiti normativi batterici in 28 aree della riviera emiliano-romagnola, la balneazione è stata momentaneamente sospesa nei tratti interessati. A comunicarlo l’Arpae, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna, nella giornata di giovedì 28 luglio. A seguito dei rilevamenti programmati per la giornata di martedì 26 luglio, le analisi hanno riscontrato nelle acque la presenza del batterio escherichia coli, determinando il divieto temporaneo della balneazione nelle aree fuori norma.

I divieti riguardano, in particolare, un tratto nel comune di Goro, il tratto di Pinarella di Cervia, e 26 tratti in provincia di Rimini, quindi nei comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Una situazione “anomala”, l’ha definita Arpae, che ha aggiunto: “Al momento le ipotesi possibili per spiegarne le cause sono rappresentate da un insieme di eccezionali condizioni meteorologiche, sommandosi, possono aver avuto un effetto particolarmente impattante sulla composizione delle acque marine”. Sono in corso ulteriori rilievi rimandati a causa del mare mosso, mentre si attendono i risultati di altri 14 rilievi già effettuati, e attesi per la giornata di giovedì 28 luglio.

Il monitoraggio delle acque di balneazione

Il monitoraggio delle acque di balneazione è una procedura che si esegue stagionalmente in 98 punti del litorale attraverso il prelievo di campioni periodici, eseguita da Arpae in collaborazione con la Capitaneria di porto. Lo scopo di queste analisi è quello di riconoscere, e ridurre, le possibili cause di inquinamento marine. Per ogni campione vengono controllati due parametri microbiologici: l’escherichia coli e l’enterococchi intestinali. Il superamento anche di solo uno dei due parametri, e quindi della normativa prefissa, fa scattare l’immediato divieto di balneazione. La revoca della procedura scatta quando i valori, a seguito di nuovi controlli, tornano nei parametri stabiliti.

Si ipotizza che l’anomalia della situazione possa essere rappresentata da una serie di eccezionali condizioni meteorologiche, idrologiche e marine, tra cui l’eccessiva temperatura dell’acqua, la forte siccità, lo scarso ricambio delle acque e la prolungata assenza di ventilazione. Non è raro trovare valori fuori norma nelle 24 ore successive alle piogge, ma a seguito del lungo periodo senza rovesci atmosferici, l’anomalia - in questo caso - rimane. Nella giornata di venerdì 29 luglio, in base a quanto emerso dai dati raccolti in questi giorni, si terrà un incontro presso il Comune di Rimini per analizzare la situazione e discutere di eventuali misure da adottare tra tutti gli enti e i soggetti interessati.