Tumori: allo Ieo sistema di terapia protonica più avanzato in Europa

All'Istituto Europeo di Oncologia il sistema di terapia protonica più avanzato in Europa. Si chiama Proteus One e sarà istallato all’interno di una struttura costruita appositamente per ospitarlo: lo Ieo Proton Center. Allo Ieo, come annunciato in una nota, sono arrivati i due componenti principali del sistema: il Ciclotrone, che è alto 3,10 metri per un diametro di due e mezzo e un peso di 55 tonnellate, e il Gantry, lungo nove metri, largo quattro e mezzo, profondo 3,6 per un peso di 70 tonnellate.