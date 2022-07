Tumori bambini, a settembre corsa benefica Fiagop per sostegno ricerca

L'iniziativa "Io Corro per Loro - Bambini senza Cancro 2022", giunta quest'anno alla seconda edizione, si terrà il 25 settembre a Roma, ma anche in modalità connessa: sarà possibile partecipare ovunque in Italia e nel mondo

In Italia, ogni anno, a circa 1400 bambini e 800 adolescenti viene diagnosticato un tumore o la leucemia. Di questi l'80% guarisce, ma il 20% non supera la malattia: quasi 500, tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi, perdono la vita, a causa di una diagnosi tardiva, perché non c'è una cura, oppure perché inefficace. È dunque fondamentale sostenere la ricerca pediatrica, al fine di mettere a punto terapie mirate per i più piccoli. È questo l'obiettivo della corsa benefica non competitiva "Io Corro per Loro - Bambini senza Cancro 2022", organizzata dalla Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica onlus (Fiagop), a sostegno della ricerca per la cura dei tumori pediatrici, in programma domenica 25 settembre a Roma.

L'iniziativa nel dettaglio



L'iniziativa, giunta quest'anno alla seconda edizione, si terrà nei giardini di Villa Borghese, ma anche in modalità connessa: sarà possibile partecipare ovunque in Italia e nel mondo.

"Con l'edizione di Io Corro per Loro 2022, Fiagop auspica di portare un sensibile contributo italiano a sostegno del bando europeo Fight Kids Cancer 2022, e di contribuire a superare il successo totale dell'edizione 2021, che ha raccolto globalmente tra i paesi europei partecipanti circa 3.5 milioni di Euro. Invitiamo tutti a correre numerosi al nostro fianco, salviamo la vita dei bambini malati di cancro e fa bene alla salute", ha spiegato il presidente della federazione Paolo Viti. "Sappiamo quanto lo sport contribuisca a migliorare il benessere di tutti, ma in questa occasione c'è una ragione in più per correre: quella di sostenere in maniera concreta la ricerca che tanto sta facendo, e ancora di più potrà fare in futuro, per la cura dei tumori dei bambini e degli adolescenti", ha sottolineato Alessandro Onorato, assessore Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale.



Obiettivo di raccolta: 4 milioni di euro



L'obiettivo è riuscire a raccogliere 4 milioni di euro da destinare alla ricerca pediatrica.

L'intero ammontare raccolto sarà devoluto da Fiagop al bando europeo per progetti di ricerca Fight Kids Cancer 2022, nella massima e tracciabile trasparenza, in quanto i costi organizzativi dell'evento sono sostenuti, auspicabilmente, dagli sponsor.