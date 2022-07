Epilessia: da Lice un decalogo che mette al centro lotta allo stigma

Lo ha presentato la Lega Italiana Contro L'Epilessia, nel corso dell'incontro "Epilessie, Stigma e Conoscenza" in Senato, spiegando gli obiettivi e i temi cardine, tra cui, assicurare a tutti i pazienti l'adeguata assistenza e l'accesso alle cure e promuovere la ricerca in campo epilettologico

Un decalogo sull' epilessia che mette al centro la lotta allo stigma e alla discriminazione, con l'intento di ridurre l’impatto della malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso la prevenzione, il trattamento e i percorsi di cura. Lo ha presentato Lice (Lega Italiana Contro L'Epilessia), nel corso dell'incontro "Epilessie, Stigma e Conoscenza" in Senato, spiegando gli obiettivi e i temi cardine, tra cui, assicurare a tutti i pazienti l'adeguata assistenza e l'accesso alle cure, disegnare percorsi di cura, adatti a chi è controllato dai farmaci, ma soprattutto per coloro che hanno un'epilessia farmacoresistente, promuovere la ricerca in campo epilettologico, e inserire l'epilessia nel piano nazionale delle cronicità allestito presso il ministero della Salute.

Nel corso dell’incontro, che ha coinvolto anche la Società italiana di neurologia (Sin), le Associazioni dei Pazienti e Ibe (International Bureau for Epilepsy), Lice ha chiesto anche l'istituzione di un Osservatorio nazionale permanente per le epilessie, a cui affidare il compito di proporre azioni per migliorare le terapie e l'inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie, e l'attivazione di un tavolo tecnico, che coinvolga oltre a esperti clinici, tecnici, decisori, industrie farmaceutiche ed enti di vigilanza. "Un terzo delle persone con epilessia non è sensibile alla cura farmacologica, rappresentando la quota più grande di spesa per il Servizio Sanitario e i caregiver. Se le crisi si ripetono nonostante la terapia farmacologica, le persone con epilessia non possono più essere autonome", ha riferito la dottoressa Laura Tassi, presidente della Lice.



In Italia, come sottolineato da Oriano Mecarelli, past president Lice, le persone con epilessia "sono circa 600mila e in generale nei Paesi ad alto sviluppo colpisce circa 1 persona su 100", mentre "nei Paesi a basso sviluppo invece i numeri sono molto più alti e si calcola che nel mondo oltre 50 milioni di persone soffrano di una forma di Epilessia".

"Le famiglie sono sole di fronte ad una malattia devastante che causa episodi imprevedibili e pericolosi. Oltre al carico farmacologico che incide sullo sviluppo cognitivo e fisico, le Epilessie farmaco-resistenti non permettono una vita sociale, scolastica e lavorativa soddisfacente. La ricerca scientifica deve essere implementata per trovare nuove cure, più mirate ed adeguate a tutti i tipi di pazienti. La chirurgia, risolutiva nel 70% dei casi, deve essere incrementata a fronte della presenza attuale di pochi Centri in Italia e di un basso numero di pazienti che possono essere trattati. Le terapie palliative (dieta chetogena, la stimolazione del nervo vago) devono essere a disposizione di coloro che non possono essere sottoposti ad una chirurgia tradizionale", ha concluso Tassi.