Epilessia, anche i cani non addestrati possono fiutare una crisi

Anche i cani da compagnia non addestrati possono identificare l’odore emesso da una persona che sta per avere una crisi epilettica. È quanto è emerso nel corso di uno studio condotto dai ricercatori della Queen’s University di Belfast e pubblicato sulla rivista specializzata Animals. Gli esperti, guidati dal fondatore della Irish Search and Rescue Dog Association Neil Powell, hanno coinvolto 19 cani nella ricerca per valutare la loro capacità di riconoscere un imminente attacco epilettico. Per farlo li hanno esposti al sudore raccolto da alcune persone che stavano per avere, avevano appena avuto o si trovavano nel corso di una crisi epilettica. L’utilizzo di due campioni si sudore non legati all’epilessia ha aiutato a verificare l’accuratezza dei risultati ottenuti.