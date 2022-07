Tumore collo utero, per vaccinate Hpv raccomandato test ogni 5 anni

La vaccinazione contro il Papilloma virus umano , o Hpv, riduce fortemente il rischio di tumore del collo dell'utero, ma non protegge al 100% le pazienti dal suo sviluppo. Per questo i controlli per la prevenzione della malattia sono raccomandati anche alle donne vaccinate, seppur con una minore frequenza dato il minor rischio: ogni 5 anni. È quanto riportato in un approfondimento pubblicato sulla rubrica online della Federazione degli Ordini dei medici "Dottore ma è vero che?".

L’Hpv test e il Pap test



approfondimento

Hpv, tumore collo dell'utero: in Italia oltre 3mila casi l'anno

Come spiegato dagli esperti, l'Hpv è una famiglia di virus che ne comprende più di 120 tipi, tra cui solo alcuni sono in grado di innescare un tumore. La vaccinazione, che protegge dall'infezione e quindi, indirettamente, dal tumore, viene offerta gratuitamente in Italia al compimento degli 11 anni. Attualmente sono 3 tre i vaccini anti-Hpv disponibili, ma nessuno di questi protegge dal 100% dei tipi virali ad alto rischio tumorale. Prima dello sviluppo del vaccino, l'unica arma per prevenire il tumore al collo dell'utero, o almeno ridurne la mortalità, era la diagnosi precoce delle lesioni pre-cancerose, grazie al Pap test. Recentemente, si è aggiunto un nuovo esame, l'Hpv test o test del Dna del Papillomavirus, che consente di diagnosticare un'infezione in corso, quindi prima che diventi pericolosa.



Screening ogni 5 anni per vaccinate



Per le donne non vaccinate, i Livelli essenziali di assistenza prevedono l'offerta del Pap test ogni tre anni dai 25 ai 33-34 anni e poi il test del Dna ogni cinque anni. Per le ragazze vaccinate, invece, il protocollo messo a punto dal Gruppo Italiano Screening per il Cervico-carcinoma e dall'Osservatorio Nazionale Screening, prevede un Hpv test ogni 5 anni a partire dal compimento dei 30 e nessuna necessità di sottoporsi a Pap test, a meno che l'Hpv test non rilevi la presenza di Dna virale.