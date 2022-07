Covid, studio: coinfezione con influenza potrebbe inibire replicazione

Salute e Benessere

Dopo il via libera dell’Ema e dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il ministero della Salute ha inviato a tutte le regioni una circolare sulla quarta dose di vaccino per gli over 60 e per i soggetti fragili sopra i 12 anni. L’Aifa ha approvato la quarta dose tenendo conto dell’aumento dei contagi e dell’efficacia della seconda dose di richiamo. Ma quando vaccinarsi e con quale farmaco?