Bambino Gesù: 2,4 milioni visite ambulatorio e 28mila ricoveri

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

2,4 milioni di prestazioni ambulatoriali e 28mila ricoveri, di cui quasi il 30% da fuori regione, 500 pazienti dall'estero, 97 curati a titolo umanitario e oltre 900 bambini ricoverati per Covid-19. Sono alcuni dei numeri emersi dalla prima edizione del Bilancio di Sostenibilità dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il 2021, presentato insieme al Bilancio Sociale della Fondazione Bambino Gesù Onlus che ha sostenuto l'Ospedale con iniziative di raccolta fondi per 6,7 milioni di euro. Il documento evidenzia un aumento generalizzato dei numeri dell'attività sul piano sanitario. Crescita che riguarda anche la produzione scientifica con 1.300 pubblicazioni e l'Impact Factor, raddoppiato lo scorso anno.



I numeri dell'assistenza



"Il nostro sforzo è garantire la sostenibilità di questa straordinaria opera di ricerca e cura, non solo sul piano economico, ma anche sociale", ha sottolineato la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc. "Seguendo i princìpi della nostra missione - sapere, curare, donare -, l’intera comunità dell’Ospedale lavora, assiste e fa ricerca per assicurare cure e salute ai bambini fragili e alle famiglie di qualsiasi parte del mondo", ha aggiunto. Per quanto riguarda il piano sanitario, lo scorso anno le prestazioni ambulatoriali hanno superato soglia 2,4 milioni, con una crescita del 23% rispetto all'anno precedente. I ricoveri, invece, sono aumentati del 7%. In particolare, sono cresciuti del 5,2% i ricoveri di pazienti provenienti da fuori regione (8.223, pari al 29% del totale) e dell'1,5% quelli dei giovani con cittadinanza straniera (3.855, pari al 14% del totale). Segno positivo anche l'attività operatoria, con oltre 31.500 procedure chirurgiche e interventistiche (+4,5%). Nel 2021, nove, sono aumentati del 28% anche accessi al Pronto Soccorso, quasi 80mila nelle due sedi di Gianicolo e Palidoro; mentre sono stati circa 300 i trasporti di emergenza neonatale, di cui 126 quelli tramite l'eliporto vaticano, eseguiti in collaborazione con il Governatorato della Santa Sede.



358 trapianti in un anno



Quanto ai trapianti di organi solidi, cellule e tessuti, nel 2021 ne sono stati eseguiti 358: 208 trapianti di midollo (di cui 141 da donatore esterno, allogenico); 23 trapianti di fegato (di cui 4 da vivente); 31 trapianti di rene (12 da vivente); 9 trapianti di cuore e 1 di polmone; 50 trapianti di homograft (valvole cardiache); 18 di membrana amniotica e 18 i trapianti di cornea. All'attività trapiantologica si aggiungono anche 7 impianti di cuore artificiale.